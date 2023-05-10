Bu yılın NBA Draftı'nın en merakla beklenen oyuncusu Victor Wembanyama'nın, takımı Metropolitans 92'nin sezonu devam ettiği için NBA Draft Combine'a katılamayacağı açıklandı.



NBA, 15-21 Mayıs tarihleri arasında Chicago'da düzenlenmesi planlanan Combine'a katılacak 78 oyuncunun isimlerini duyurdu.



Ancak, Draft'ta 1 numaradan seçilmesi öngörülen Wembanyama'nın takımı Metropolitans 92 Fransa'daki sezonunun devam etmesinden ötürü, potansiyel yıldızın Combine'da yer alamayacağı belirtildi.



Combine, oyuncuların NBA takımlarıyla röportajlar yaptığı ve beşe beş maçların yanı sıra şut, güç ve çeviklik tatbikatlarına katıldığı bir süreç.



Wembanyama bu sezon 21.6 sayı ve 10.1 ribaund ortalamaları ile oynuyor.





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