Wanda Nara'dan Icardi'ye: "Adalet istiyorum"

Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşım yaptı.

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Wanda Nara'dan Icardi'ye: 'Adalet istiyorum'
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02 Ocak 2025 23:46
Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcu için sert bir paylaşımda bulundu.

Nara yaptığı paylaşımda, "5 küçük çocuğun sosyal hizmetlerini durdur. Okul paralarını ödemeyi bırak. Nafaka ödeme. Onları, anneleri olmayan bir kadınla yaşamaya zorla. Kızlarımla konuşmamı yasakla. Bu şiddet midir? Adalet istiyorum." ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı bir anda sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaray taraftarları da bu sözleri birçok kez paylaştı.

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