Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçları yapıldı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. haftayı Fenerbahçe Medicana, namağlup lider tamamladı.
Ligde 6. hafta maçları bugün oynandı. Fenerbahçe Medicana, derbi maçta Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Fenerbahçe Medicana, 6. maçını da set vermeden kazanarak liderliğini sürdürdü, Galatasaray Daikin ise ilk yenilgisini yaşadı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. haftanın sonuçları şöyle:
Türk Hava Yolları-Beşiktaş: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 1-3
Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo: 1-3
Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin: 3-0
Zerenspor-Kuzeyboru: 3-1
Nilüfer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 2-3
Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank: 0-3
Ligde 6. hafta maçları bugün oynandı. Fenerbahçe Medicana, derbi maçta Galatasaray Daikin'i 3-0 yendi. Fenerbahçe Medicana, 6. maçını da set vermeden kazanarak liderliğini sürdürdü, Galatasaray Daikin ise ilk yenilgisini yaşadı.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. haftanın sonuçları şöyle:
Türk Hava Yolları-Beşiktaş: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit: 1-3
Sarıyer Belediyespor-Aras Kargo: 1-3
Fenerbahçe Medicana-Galatasaray Daikin: 3-0
Zerenspor-Kuzeyboru: 3-1
Nilüfer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 2-3
Bahçelievler Belediyespor-VakıfBank: 0-3