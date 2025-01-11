Vitor Pereira'nın takımı kupada turladı!

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, deplasmanda Bristol City'yi 2-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

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Vitor Pereira'nın takımı kupada turladı!
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11 Ocak 2025 16:57
İngiltere FA Cup 3. tur maçında Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, deplasmanda Championship ekibi Bristol City ile karşılaştı. Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 2-1 kazandı.

Wolves'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ait Nouri, 21. dakikada ise Rodrigo Gomes kaydetti. Bristol'un tek golü 45+1. dakikada Scott Twine'den geldi.

Bu galibiyetin ardından Wolverhampton'ın FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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