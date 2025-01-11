Vitor Pereira'nın takımı kupada turladı!

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Vitor Pereira'nın takımı Wolverhampton, deplasmanda Championship ekibi Bristol City ile karşılaştı. Ashton Gate Stadyumu'nda oynanan maçı Wolverhampton 2-1 kazandı.
Wolves'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ait Nouri, 21. dakikada ise Rodrigo Gomes kaydetti. Bristol'un tek golü 45+1. dakikada Scott Twine'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Wolverhampton'ın FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.
Wolves'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Ait Nouri, 21. dakikada ise Rodrigo Gomes kaydetti. Bristol'un tek golü 45+1. dakikada Scott Twine'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Wolverhampton'ın FA Cup'ta adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.