Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Atletico Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
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03 Mart 2025 21:48
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Vinicius Junior, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacakları maç öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Ballon d'Or ödül törenine neden gitmediğini açıklayan Brezilyalı futbolcu, "Kulübün bana söylediğini yapıyorum. Gitmememi istediler ve ben de sakindim. İnsanlar vicdanlarına göre oy veriyor. Ballon d'Or'u kazanmayı hiç hayal etmemiştim, ancak bu kadar yaklaştığınızda mümkün olduğunu düşünüyorsunuz. Ama inanıyorum ki daha fazla fırsatım olacak. Şimdiden iki Şampiyonlar Ligi kazandım ve burada çok daha fazlasını kazanmak için bulunuyorum." sözlerini sarf etti.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 35 maça çıkan yıldız futbolcu, 17 gol 12 asistlik performans sergiledi.
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