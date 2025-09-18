18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Vincent Aboubakar, İran yolcusu!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın, İran Pro Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

calendar 18 Eylül 2025 15:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Vincent Aboubakar, İran yolcusu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın yeni durağı netleşiyor.

ActuCameroun'un haberine göre; 34 yaşındaki golcü oyuncunun, İran Pro Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Vincent Aboubakar, 9 Mayıs 2025 tarihinden beri kulüpsüz durumda bulunuyor.

Son olarak Hatayspor forması giyen Kamerunlu yıldız, 28 maçta 8 gol, 2 asist kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.