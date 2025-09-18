Vincent Aboubakar, İran yolcusu!

Yaz transfer döneminde kendisine kulüp bulamayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ın yeni durağı netleşiyor.
ActuCameroun'un haberine göre; 34 yaşındaki golcü oyuncunun, İran Pro Ligi ekiplerinden Esteghlal FC ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Vincent Aboubakar, 9 Mayıs 2025 tarihinden beri kulüpsüz durumda bulunuyor.
Son olarak Hatayspor forması giyen Kamerunlu yıldız, 28 maçta 8 gol, 2 asist kaydetti.
