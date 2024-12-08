Victor Osimhen, on gole ulaştı

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, resmi maçlardaki gol sayısını 10'a yükseltti.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 10 resmi maçın 7'sinde fileleri havalandırdı.
Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig'deki 9. maçına çıkan Osimhen, 7. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 golü bulunan 25 yaşındaki santrfor, toplamda 10 gole imza attı.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 10 resmi maçın 7'sinde fileleri havalandırdı.
Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig'deki 9. maçına çıkan Osimhen, 7. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 golü bulunan 25 yaşındaki santrfor, toplamda 10 gole imza attı.