Victor Osimhen, on gole ulaştı

Galatasaray'ın yıldız santrforu Victor Osimhen, son 10 maçta 7 gol atarak toplam gol sayısını 10'a çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Victor Osimhen, on gole ulaştı
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08 Aralık 2024 20:33
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, resmi maçlardaki gol sayısını 10'a yükseltti.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, çıktığı son 10 resmi maçın 7'sinde fileleri havalandırdı.

Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig'deki 9. maçına çıkan Osimhen, 7. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 golü bulunan 25 yaşındaki santrfor, toplamda 10 gole imza attı.

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