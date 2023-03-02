Victor Nelsson'a İtalya'dan yakın takip

İtalya Serie A kulüplerinin Galatasaraylı oyunculara olan ilgisi artarak devam ediyor.



Sarı-kırmızılı formayla müthiş bir yükseliş yaşayan Victor Nelsson bu oyuuncuların başını çekiyor. Milan, Atalanta, Fiorentina ve Sampdoria, Danimarkalı genç savunmacıyı yakından takip ediyor.



Sezon başında Sevilla'ya transferi son anda yatan Nelsson için Galatasaray cephesinde 20-25 milyon euro bandında bir gelir beklentisi var. Özellikle yaz döneminde Galatasaray'ın kapısının ciddi tekliflerle çalınması bekleniyor.





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