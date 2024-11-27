Van Bronckhorst yerliye yabancı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, tüm kulvarlarda oynanan maçlarda yerli oyuncuları çok fazla tercih etmedi.
Hollandalı çalıştırıcı en çok Gedson Fernandes, Rafa Silva, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson'a görev verirken, en fazla sahada kalan yerli oyuncular ise kaleci Mert Günok, Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu oldu. Mustafa Hekimoğlu'na, Hollandalı teknik adam tarafından Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere sadece 203 dakika şans verildi.
HİÇ OYNAMAYAN OYUNCU DA VAR
Onur Bulut 154, Salih Uçan 55, Can Keleş 22, Tayyip Talha Sanuç ise sadece 12 dakika forma giyebildi. Mert Günok bin 440, 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy 950, 24 yaşındaki savunmacı Emirhan Topçu da 834 dakika ile en fazla süre alan yerli futbolcular olarak dikkat çekti. Beşiktaş'ta genç futbolcular Arda Berk Özüarap, Yakup Arda Kılıç, Emir Yaşar, Göktuğ Baytekin ve Emrecan Terzi ise forma şansı bulamadı.
Hollandalı çalıştırıcı en çok Gedson Fernandes, Rafa Silva, Arthur Masuaku ve Jonas Svensson'a görev verirken, en fazla sahada kalan yerli oyuncular ise kaleci Mert Günok, Semih Kılıçsoy ve Emirhan Topçu oldu. Mustafa Hekimoğlu'na, Hollandalı teknik adam tarafından Avrupa Ligi ve Süper Lig olmak üzere sadece 203 dakika şans verildi.
HİÇ OYNAMAYAN OYUNCU DA VAR
Onur Bulut 154, Salih Uçan 55, Can Keleş 22, Tayyip Talha Sanuç ise sadece 12 dakika forma giyebildi. Mert Günok bin 440, 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy 950, 24 yaşındaki savunmacı Emirhan Topçu da 834 dakika ile en fazla süre alan yerli futbolcular olarak dikkat çekti. Beşiktaş'ta genç futbolcular Arda Berk Özüarap, Yakup Arda Kılıç, Emir Yaşar, Göktuğ Baytekin ve Emrecan Terzi ise forma şansı bulamadı.