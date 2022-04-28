Valerien Ismael: "Sisteme uyan kalır, uymayan gider"

Beşiktaş'ta Fransız teknik adam Valerien Ismael, kadrodaki üç stoperini de gözden çıkarabileceğini ifade etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Valerien Ismael: 'Sisteme uyan kalır, uymayan gider'
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28 Nisan 2022 12:15
Beşiktaş gözler Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından stoper mevkiine çevrilmiş durumda. Fransız teknik adam yönetimle yaptığı görüşmede bir kez daha, "3-4-3 sistemiyle oynayacağız, bu değişmeyecek. Sisteme uyan kalacak, uymayan gidecek" diye rest çekti.

Bu arada Valerin Ismael, üç stoper için de şu yorumları yaptı:

-Domagoj Vida iyi bir stoper ancak üçlünün stoperi değil.
-Francisco montero gelecekte iyi bir stoper olabilir, ancak şimdi değil.
-Welinton De Souza zaten şu an ilk 11'de zorunluluktan forma giyiyor.  

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