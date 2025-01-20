Valencia, Real Sociedad'ı Hugo Duro ile devirdi

İspanya La Liga'nın 20. hafta maçında Valencia, sahasında Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Valencia, Real Sociedad'ı Hugo Duro ile devirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2025 00:57
İspanya La Liga'nın 20. hafta maçında Valencia, Real Sociedad'ı ağırladı. Mestalla Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Valencia'ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada Hugo Duro kaydetti.

Real Sociedad, bu mağlubiyetin ardından 28 puanda kaldı. Valencia, puanını 16'ya yükseltti.

Valencia, bu galibiyetle ligde 7 maç sonra galip gelmeyi başardı. Öte yandan ligdeki 3 galibiyetini aldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Real Sociedad, Getafe'yi konuk edecek. Valencia, Barcelona deplasmanına gidecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery