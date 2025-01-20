Valencia, Real Sociedad'ı Hugo Duro ile devirdi

İspanya La Liga'nın 20. hafta maçında Valencia, Real Sociedad'ı ağırladı. Mestalla Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Valencia'ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada Hugo Duro kaydetti.
Real Sociedad, bu mağlubiyetin ardından 28 puanda kaldı. Valencia, puanını 16'ya yükseltti.
Valencia, bu galibiyetle ligde 7 maç sonra galip gelmeyi başardı. Öte yandan ligdeki 3 galibiyetini aldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Real Sociedad, Getafe'yi konuk edecek. Valencia, Barcelona deplasmanına gidecek.
Valencia'ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada Hugo Duro kaydetti.
Real Sociedad, bu mağlubiyetin ardından 28 puanda kaldı. Valencia, puanını 16'ya yükseltti.
Valencia, bu galibiyetle ligde 7 maç sonra galip gelmeyi başardı. Öte yandan ligdeki 3 galibiyetini aldı.
İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Real Sociedad, Getafe'yi konuk edecek. Valencia, Barcelona deplasmanına gidecek.