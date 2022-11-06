Ustalardan çayıra veda

Yağlı güreşte 2022 sezonunun sona ermesiyle bazı usta isimler, başpehlivanlığa veda etti.Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) Başkanı İbrahim Türkiş, yaptığı yazılı açıklamada, Kargı güreşleri ile 2022 sezonunun tamamlandığını belirterek, "1977 doğumlu Şaban Yılmaz, Ekrem Yavuz, Sermest Bulut, Nadir Takı, Fatih Bakır, Hüseyin Şahinal ve İbrahim Katkıcı, yaş sınırı nedeniyle önümüzdeki sene er meydanlarında güreşemeyecek." ifadelerini kullandı.Türkiş, federasyon adına geleneksel güreşlere emeklerinden dolayı başpehlivanlara teşekkür ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.