TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sarıyer'e 3-1 mağlup olan Uşakspor, üst üste 4'üncü mağlubiyetini alırken, 9'uncu maçında 6'ncı kez sahadan eli boş ayrıldı. Ligde galibiyeti bulunmayan 2 takımdan biri olan kırmızı-siyahlılar, 3 beraberlik sonucu topladığı 3 puanla düşme hattına demir attı.



SPORTİF DİREKTÖR DE ÇARE OLMADI



Grupta 4 gol atıp, kalesinde 17 gol görerek en kötü averaja sahip olan Uşakspor, 19'uncu sıradan kurtulamadı. Bülent Akın'ın yerine son 2 karşılaşmada sportif direktörlükten teknik direktörlüğe getirilen Recep Yazıcı da kötü gidişe engel olamadı. Uşak temsilcisi ligde üst üste iç sahada oynayacağı Bucaspor 1928 ve Weecoins Kırklarelispor maçlarıyla çıkış yakalamaya çalışacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ