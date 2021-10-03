TFF 1. Lig'de Samsunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ümraniyespor'un golü 76. dakikada Yonathan del Valle kaydetti. Samsunspor'un golü 86'da Hasan Kılıç'tan (penaltı) geldi.
Ümraniyespor'da Tomislav Glumac karşılaşmanın 84. dakikasında kırmızı kart gördü.
Ligde namağlup devam eden Ümraniyespor puanını 20 yaptı. Samsunspor da 11 puana ulaştı.
TFF 1. Lig'de milli aranın ardından Samsunspor, Menemenspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Eyüpspor'u ağırlayacak.
Ümraniyespor'un golü 76. dakikada Yonathan del Valle kaydetti. Samsunspor'un golü 86'da Hasan Kılıç'tan (penaltı) geldi.
Ümraniyespor'da Tomislav Glumac karşılaşmanın 84. dakikasında kırmızı kart gördü.
Ligde namağlup devam eden Ümraniyespor puanını 20 yaptı. Samsunspor da 11 puana ulaştı.
TFF 1. Lig'de milli aranın ardından Samsunspor, Menemenspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Eyüpspor'u ağırlayacak.