Ümraniyespor, Samsun'da kazanamadı

TFF 1. Lig'de namağlup lider durumda olan Ümraniyespor, Samsunspor ile deplasmanda berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ümraniyespor, Samsun'da kazanamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ekim 2021 18:01
TFF 1. Lig'de Samsunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un golü 76. dakikada Yonathan del Valle kaydetti. Samsunspor'un golü 86'da Hasan Kılıç'tan (penaltı) geldi.

Ümraniyespor'da Tomislav Glumac karşılaşmanın 84. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ligde namağlup devam eden Ümraniyespor puanını 20 yaptı. Samsunspor da 11 puana ulaştı.

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından Samsunspor, Menemenspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Eyüpspor'u ağırlayacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.