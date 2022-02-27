Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, Yılport Samsunspor'u ağırladı. Ümraniye Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.



Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Onur Ayık, 50. ve 80. dakikalarda Yacine Bammou kaydetti. Samsunspor'un tek golü ise 71. dakikada Hasan Kılıç'tan geldi. Öte yandan Samsunsporlu Nurullah Aslan, 38. dakika kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükselten Ümraniyespor, lider Ankaragücü ile aynı puana ulaştı. Averaj farkından dolayı Ümraniyespor, ligin 2. sırasında konumlandı.



7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren ve 39 puanda kalan Samsunspor ise ligde 7. sırada yer aldı.



Gelecek hafta Ümraniyespor, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Menemenspor'u ağırlayacak.





















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