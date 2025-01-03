Ümit ve Gençler Karate Şampiyonası Ankara'da başladı

Türkiye Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Ankara'da başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ümit ve Gençler Karate Şampiyonası Ankara'da başladı
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03 Ocak 2025 18:48
Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, açılış töreni Ankara'da yapıldı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 50 ilden yaklaşık 1800 sporcu yer alacak. Şampiyonanın sonucunda sporcular başarılı olmaları halinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, açılış konuşmasında, hedeflerini anlattı.

Avrupa Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı Avrupa'ya dinletmek istediklerini vurgulayan Taşdemir, "Burada yarışacak tüm sporculara kazasız belasız bir seçme diliyorum. Tabii ki sporun ruhunda yenmek de yenilmek de var. Bu şampiyonadan sonra rotamızda Dünya Büyükler Karate Şampiyonası ve Dünya Oyunları bulunuyor. Ciddi faaliyetlere imza atacağız, durmak yok yola devam." diye konuştu.

 

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