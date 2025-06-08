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Ümit Milli Takım, Semih Kılıçsoy ile kazandı!

Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Arnavutluk'u Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 mağlup etti.

calendar 08 Haziran 2025 21:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ümit Milli Takım, Semih Kılıçsoy ile kazandı!
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Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Ümit Milliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milli takıma galibiyeti getiren golü 28. dakikada Semih Kılıçsoy attı.

Ümit Milli Takım, eylül ayında başlayacak U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.


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