Ümit Milli Takım, hazırlık maçında Arnavutluk ile karşı karşıya geldi. Ümit Milliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Milli takıma galibiyeti getiren golü 28. dakikada Semih Kılıçsoy attı.
Ümit Milli Takım, eylül ayında başlayacak U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.
Milli takıma galibiyeti getiren golü 28. dakikada Semih Kılıçsoy attı.
Ümit Milli Takım, eylül ayında başlayacak U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçta sahasında Hırvatistan ile karşılaşacak.
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