Uluslararası Tenis Federasyonundan, Türkiye Tenis Federasyonuna teşekkür

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), nisan ayında Antalya'da gerçekleşen "Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Grup I' ve Asya/Okyanusya Grup I" etkinlikleri için Türkiye Tenis Federasyonuna, başarılı bir organizasyon düzenledikleri gerekçesiyle teşekkür mektubu gönderdi.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ITF Büyük Etkinlikler ve Operasyon Direktörü Justine Albert, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'a gönderdiği teşekkür mektubunda gösterilen ilgiden memnuniyetlerini ve organizasyonun başarısını ifade etti.



Mektupta ayrıca, katılımcı tüm ülkelerin de Türkiye'den büyük bir memnuniyetle ayrıldığı yer aldı.





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