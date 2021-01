Uğurcan Çakır: 'Kupalar futbolun en güzel hediyesi'

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Medipol Başakşehir ile yarın yapacakları TFF Süper Kupa maçını kazanarak kupaya uzanmak istediklerini söyledi.



Son Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor'un yarın yapacağı TFF Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi.



Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kaptanı Alexandru Epureanu ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kaptanı Uğurcan Çakır katıldı.



Sözlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Uğurcan, "Tarihin en zor senesini yaşıyoruz. Pandeminin gölgesi altında futbol oynayama çalışıyoruz. Ülke olarak da salgından dolayı çok büyük zararlar gördük. Sağlık çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.



Hedeflerinin kupayı kaldırmak olduğunu aktaran genç file bekçisi, "Kupa, futbol süreçlerinin en güzel hediyesi. Türkiye Kupası'nı kazanınca bunu yaşamıştık. Amacımız bunu yeniden başarabilmek. TFF Süper Kupa'da da geçen sezon şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz takımla karşılaşacağız. Bu kupayı almak istiyoruz. Kazanıp hem kendimizi hem de taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." diye konuştu.



Bordo-mavili futbolcu, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki hava şartlarının kendilerini etkilemeyeceğini dile getirerek, "Futbolcu olarak her zaman her şarta odaklanmak gerekiyor. Yarınki hava koşulları bir avantaj ya da dezavantaj değil. Çıkıp elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



- "Bu maça moralli geliyoruz"



Uğurcan Çakır, Süper Lig'de son haftalarda yakaladıkları çıkışla Süper Kupa müsabakasına moralli çıkacaklarını kaydetti.



Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından güzel bir çıkış yakaladıklarını aktaran Uğurcan, "İyi bir aile olduk. Bu da saha sonuçlarına yansıdı. Bu maça moralli geliyoruz. Enerjimiz de yüksek. İnşallah yarınki maçta bunu sahada görebiliriz." şeklinde görüş belirtti.



Küçük yaşlarda Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelip Trabzonspor'un maçlarını izlediğini anlatan 24 yaşındaki kaleci, "Burada Trabzonspor maçı izlemek benim için çok özel duygulardı. Şimdi buraya takım kaptanı olarak geliyorum. Bu da çok özel ve güzel bir duygu. Bu takım için her zaman her şeyi yapmaya çalışıyorum. İnşallah yarın da elimden geleni yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.



Uğurcan, maçın penaltılara kalması ihtimaline karşı özel bir çalışma yapıp yapmadığının sorulması üzerine, "Herhangi bir çalışma yapmadık. Penaltı bir sezgi işi. Saha içindeki duruma göre köşeye gidiyorum. Herhangi bir hazırlık yapmadık. İnşallah penaltılara gitmeden kazanırız." diyerek sözlerini tamamladı.