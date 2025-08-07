06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-1
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-0
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
1-3
06 Ağustos
Nice-Benfica
0-2
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

calendar 07 Ağustos 2025 01:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 6 maç yapıldı.

Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 yenildi.


Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u geçmesi halinde play-off turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Kızılyıldız deplasmanda Lech Poznan'ı 3-1 ile geçerken Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Rade Krunic bu gollerin 2 tanesine imzasını attı.

Karşılaşmaların rövanşları, 12 Ağustos'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0

Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Lech Poznan (Polonya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 1-3

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz): 0-2

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe: 2-1

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