UEFA'dan Osimhen'e onur

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın takımını açıkladı.
Ajax'a 3 gol atan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, haftanın takımında yer aldı.
İşte haftanın takımı:
- Manuel Neuer, Bayern Münih
- Carlos Augusto, Inter
- Robin Koch, Frankfurt
- Derrick Luckassen, Pafos
- Davide Zappacosta, Atalanta
- Alexis Mac Allister, Liverpool
- Ibrahim Maza, Leverkusen
- Carlos Forbs, Club Brugge
- Phil Foden, Manchester City
- Mikel Merino, Arsenal
- Victor Osimhen, Galatasaray
