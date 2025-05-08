UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: MANU - Tottenham

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları tamamlandı.



3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup eden Manchester United, toplam skorda 6-1 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.



Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti. Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.



3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bodo/Glimt'i 2-0 mağlup eden Tottenham da toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.



Tottenham'ın gollerini ise 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti.



FİNALİN ADI: MANU - TOTTENHAM



Bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde finalde karşı karşıya gelecek takımlar, Manchester United ve Tottenham oldu.



FİNAL 21 MAYIS'TA

İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.



