08 Mayıs
M. United-Athletic Bilbao
4-1
08 Mayıs
Bodo/Glimt-Tottenham
0-2
08 Mayıs
Chelsea-Djurgaarden
1-0
08 Mayıs
Fiorentina-Real Betis
2-194'
08 Mayıs
Bristol City-Sheffield United
0-3

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: MANU - Tottenham

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları tamamlandı. Athletic Bilbao'yu toplam 7-1'lik skorla geçen Manchester United ile Bodo/Glimt'ti toplam skorda 5-1'le geçen Tottenham finale yükseldi.

calendar 08 Mayıs 2025 23:54
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı: MANU - Tottenham
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları tamamlandı. 

3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup eden Manchester United, toplam skorda 6-1 üstünlük sağlayarak finale yükseldi. 

Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti. Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi. 

3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Bodo/Glimt'i 2-0 mağlup eden Tottenham da toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Tottenham'ın gollerini ise 63. dakikada Dominic Solanke ve 69. dakikada Pedro Porro kaydetti. 

FİNALİN ADI: MANU - TOTTENHAM

Bu sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi'nde finalde karşı karşıya gelecek takımlar, Manchester United ve Tottenham oldu.

FİNAL 21 MAYIS'TA
İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.