UConn, üst üste ikinci kez NCAA şampiyonu oldu

UConn Huskies, Purdue Boilermakers'ı mağlup ederek üst üste ikinci NCAA şampiyonluğunu kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
UConn, üst üste ikinci kez NCAA şampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2024 09:17
UConn Huskies, Purdue Boilermakers'ı mağlup ederek üst üste ikinci NCAA şampiyonluğunu kazandı.

UConn, geçtiğimiz gece Glendale, Arizona'daki State Farm Stadyumu'nda Purdue'yi 75-60 skorla yenerek 2024 NCAA erkekler basketbol şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

Tristen Newton 20 sayıyla UConn'a liderlik ederken, Stephon Castle 15 sayı ekledi. Purdue'nun 2.23'lük pivotu Zach Edey ise, 37 sayı ve 10 ribaundla maçın en skorer ismi oldu.

UConn, geçtiğimiz sezon San Diego State'e karşı kazandığı zaferin ardından NCAA erkekler basketbol tarihinde arka arkaya ulusal şampiyonluk kazanan sekizinci takım oldu. Böyle bir başarıya ulaşan en son takım, 2007'de Florida Gators ekibiydi.

Tarihinde altıncı ulusal şampiyonluğuna ulaşan UConn, altı veya daha fazla NCAA şampiyonluğu kazanan UCLA (11), Kentucky (8) ve Kuzey Carolina (6) üniversiteleri arasına katıldı.

Purdue tarihinde üç kez Final Four'a yükselmiş ve bir kez şampiyonluk maçına çıkmış olsa da, NCAA Turnuvasını hiçbir zaman kazanamamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery