U18 Kadın Basket Milli Takımı, Hırvatistan'ı 8 farkla geçti

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16'ncılık klasman maçında Hırvatistan'ı 81-73 yendi.
Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, 9-16'ncılık klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 41-40 önde tamamlayan milli takım, sahadan 81-73 galip ayrıldı.
Türkiye, cuma günü 9-12'ncilik klasman maçında Letonya ile mücadele edecek.
Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, 9-16'ncılık klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısını 41-40 önde tamamlayan milli takım, sahadan 81-73 galip ayrıldı.
Türkiye, cuma günü 9-12'ncilik klasman maçında Letonya ile mücadele edecek.
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