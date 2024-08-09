U18 Kadın Basket Milli Takımı, Hırvatistan'ı 8 farkla geçti

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 9-16'ncılık klasman maçında Türkiye, Hırvatistan'ı 81-73 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
U18 Kadın Basket Milli Takımı, Hırvatistan'ı 8 farkla geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ağustos 2024 00:43
FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 9-16'ncılık klasman maçında Hırvatistan'ı 81-73 yendi.

Portekiz'in Matosinhos kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, 9-16'ncılık klasman maçında Hırvatistan ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 41-40 önde tamamlayan milli takım, sahadan 81-73 galip ayrıldı.

Türkiye, cuma günü 9-12'ncilik klasman maçında Letonya ile mücadele edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery