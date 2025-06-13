U-23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan İsrail'e tarihi fark!

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsrail'i 111-27 mağlup ederek turnuvaya etkileyici bir başlangıç yaptı.

calendar 13 Haziran 2025 19:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
U-23 Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'ndan İsrail'e tarihi fark!
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Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, Brezilya'da düzenlenen Dünya Şampiyonasındaki ilk maçında İsrail'i 84 sayı farkla 111-27 yendi.

Sao Paulo kentindeki karşılaşmanın ilk periyodunu 31-8 üstün tamamlayan milliler, soyunma odasına da 56-14 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 85-20 ile geçen ay-yıldızlılar, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı, 84 sayı farkla 111-27 kazandı.

Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını 14 Haziran Cumartesi günü TSİ 17.00'de Kanada ile oynayacak.


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