Tyler Dorsey: "Sadece şunu söyleyeceğim; geliyoruz"

Fenerbahçe Beko oyuncusu Tyler Dorsey, Olympiakos galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tyler Dorsey: 'Sadece şunu söyleyeceğim; geliyoruz'
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05 Mayıs 2023 22:55
Son güncelleme 05 Mayıs 2023 23:03
Fenerbahçe Beko oyuncusu Tyler Dorsey, Olympiakos galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Tyler Dorsey yaptığı açıklamada, "Burada tamam ya da devam maçı olduğunu biliyorduk. Biz hatalar yaptık, onlar yaptı. Çok zor bir seri oldu. 5. maçtan daha azını beklemiyordum. Hazır olmalıyız. Her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

Ayrıca, "Sadece şunu söyleyeceğim; geliyoruz. Burada olmamızın bir sebebi var. 5. maça taşıdığımız için gururlu, mutlu olmalıyız. Hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

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