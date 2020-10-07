Tuttur.com ile maç önü: Portekiz - İspanya

Hazırlık karşılaşmasında iki komşu ülke Portekiz ile İspanya kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Portekiz - İspanya
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07 Ekim 2020 04:14
Ülkelerarası Dostluk maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geliyor. İki takım da UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde hazırlık yapmayı hedefliyor.


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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Tarafların karşı karşıya geldiği son 5 maçta Portekiz'in 2-1 üstünlüğü var. 2 karşılaşma da berabere bitti.

- Portekiz en son 4 maç önce deplasmanda Ukrayna'ya kaybetmişti. İspanya ise Euro 2021 Elemeleri'nin tamamı ve UEFA Uluslar Ligi maçlarının ikisinde de mağlubiyet görmedi.

- Portekiz son 4 maçtır 2 ve üstü gol atıyor.

- İspanya'nın son 6 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı 3.

EKSİKLER, SAKATLIKLAR

Portekiz: Ricardo Pereira, Andre Gomes, Joao Mario

İspanya: Asensio, Morata

MUHTEMEL 11'LER

Portugal: Lopes; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Carvalho, Moutinho, Fernandes; Silva, Ronaldo, Podence.

Spain: De Gea; Navas, Ramos, Torres, Reguilon; Ruiz, Rodri, Ceballos; Torres, Rodrigo, Fati.



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