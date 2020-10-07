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- Tarafların karşı karşıya geldiği son 5 maçta Portekiz'in 2-1 üstünlüğü var. 2 karşılaşma da berabere bitti.- Portekiz en son 4 maç önce deplasmanda Ukrayna'ya kaybetmişti. İspanya ise Euro 2021 Elemeleri'nin tamamı ve UEFA Uluslar Ligi maçlarının ikisinde de mağlubiyet görmedi.- Portekiz son 4 maçtır 2 ve üstü gol atıyor.- İspanya'nın son 6 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı 3.Ricardo Pereira, Andre Gomes, Joao MarioAsensio, MorataLopes; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Carvalho, Moutinho, Fernandes; Silva, Ronaldo, Podence.De Gea; Navas, Ramos, Torres, Reguilon; Ruiz, Rodri, Ceballos; Torres, Rodrigo, Fati.