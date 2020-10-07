Ülkelerarası Dostluk maçında Portekiz ile İspanya karşı karşıya geliyor. İki takım da UEFA Uluslar Ligi maçları öncesinde hazırlık yapmayı hedefliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların karşı karşıya geldiği son 5 maçta Portekiz'in 2-1 üstünlüğü var. 2 karşılaşma da berabere bitti.
- Portekiz en son 4 maç önce deplasmanda Ukrayna'ya kaybetmişti. İspanya ise Euro 2021 Elemeleri'nin tamamı ve UEFA Uluslar Ligi maçlarının ikisinde de mağlubiyet görmedi.
- Portekiz son 4 maçtır 2 ve üstü gol atıyor.
- İspanya'nın son 6 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı 3.
EKSİKLER, SAKATLIKLAR
Portekiz: Ricardo Pereira, Andre Gomes, Joao Mario
İspanya: Asensio, Morata
MUHTEMEL 11'LER
Portugal: Lopes; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Carvalho, Moutinho, Fernandes; Silva, Ronaldo, Podence.
Spain: De Gea; Navas, Ramos, Torres, Reguilon; Ruiz, Rodri, Ceballos; Torres, Rodrigo, Fati.
Tuttur.com'da Portekiz - İspanya maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Tarafların karşı karşıya geldiği son 5 maçta Portekiz'in 2-1 üstünlüğü var. 2 karşılaşma da berabere bitti.
- Portekiz en son 4 maç önce deplasmanda Ukrayna'ya kaybetmişti. İspanya ise Euro 2021 Elemeleri'nin tamamı ve UEFA Uluslar Ligi maçlarının ikisinde de mağlubiyet görmedi.
- Portekiz son 4 maçtır 2 ve üstü gol atıyor.
- İspanya'nın son 6 maçta kalesinde gördüğü gol sayısı 3.
EKSİKLER, SAKATLIKLAR
Portekiz: Ricardo Pereira, Andre Gomes, Joao Mario
İspanya: Asensio, Morata
MUHTEMEL 11'LER
Portugal: Lopes; Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro; Carvalho, Moutinho, Fernandes; Silva, Ronaldo, Podence.
Spain: De Gea; Navas, Ramos, Torres, Reguilon; Ruiz, Rodri, Ceballos; Torres, Rodrigo, Fati.