İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşıyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Manchester United, Eylül 1965'ten bu yana ilk kez Chelsea karşısında üç maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor.
- Manchester United deplasmanında çıktığı son yedi Premier Lig maçını kazanamayan Chelsea (4B 3M), Eylül 1920-Ocak 1957 arasındaki 16 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
- Manchester United, kulüp tarihinde sadece bir kez sezonun ilk üç iç saha maçını kaybetti ve o sezonu puan durumunun son sırasında tamamladı (1930/31).
- Premier Lig'de geçen sezonun başından bu yana deplasman maçları en fazla gole sahne olan takım Chelsea (87). Maviler aynı zamanda bu süreçte kalesinde en fazla dış saha golü gören ekip konumunda (42).
- Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, ilk Premier Lig maçına çıktığından bu yana ligde en fazla gole katkı yapan oyuncu durumunda (18 maçta 11 gol & 9 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Manchester United: Bailly, Lingard, Martial
Chelsea: Kepa
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani
Chelsea: Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Mount, Havertz, Pulisic; Werner
Tuttur.com'da Manchester United - Chelsea maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Manchester United, Eylül 1965'ten bu yana ilk kez Chelsea karşısında üç maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor.
- Manchester United deplasmanında çıktığı son yedi Premier Lig maçını kazanamayan Chelsea (4B 3M), Eylül 1920-Ocak 1957 arasındaki 16 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
- Manchester United, kulüp tarihinde sadece bir kez sezonun ilk üç iç saha maçını kaybetti ve o sezonu puan durumunun son sırasında tamamladı (1930/31).
- Premier Lig'de geçen sezonun başından bu yana deplasman maçları en fazla gole sahne olan takım Chelsea (87). Maviler aynı zamanda bu süreçte kalesinde en fazla dış saha golü gören ekip konumunda (42).
- Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, ilk Premier Lig maçına çıktığından bu yana ligde en fazla gole katkı yapan oyuncu durumunda (18 maçta 11 gol & 9 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Manchester United: Bailly, Lingard, Martial
Chelsea: Kepa
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani
Chelsea: Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Mount, Havertz, Pulisic; Werner