DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta mücadelesinde Manchester United ile Chelsea kozlarını paylaşıyor.- Manchester United, Eylül 1965'ten bu yana ilk kez Chelsea karşısında üç maçlık galibiyet serisi yakalamak için sahaya çıkıyor.- Manchester United, kulüp tarihinde sadece bir kez sezonun ilk üç iç saha maçını kaybetti ve o sezonu puan durumunun son sırasında tamamladı (1930/31).- Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, ilk Premier Lig maçına çıktığından bu yana ligde en fazla gole katkı yapan oyuncu durumunda (18 maçta 11 gol & 9 asist).Bailly, Lingard, MartialKepaDe Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; CavaniMendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Mount, Havertz, Pulisic; Werner