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"Türkiye'den transfer teklifi aldık"

Transfer döneminde adı Trabzonspor ile anılan defans oyuncusu Edson Mexer için flaş açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
'Türkiye'den transfer teklifi aldık'
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03 Temmuz 2018 15:44
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu konuşulan Edson Mexer için açıklama geldi.

Fransa Ligi takımlarından Rennes'in başkanı Olivier Letang, 29 yaşındaki Mozambikli stoper için Türkiye'den teklif olduğunu itiraf etti.

Başkan Olivier Letang, kulüp ismi vermeden yaptığı açıklamada "Hiçbir kulüp, oyuncularımız için bizimle iletişime geçmedi. Sadece Türkiye'den bir takım Mexer için teklif yaptı. Ancak biz onu takımda tutmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

2014 yılından bu yanan Rennes forması giyen Edson Mexer, geride kalan sezon 17 lig maçında görev yaptı ve bu karşılaşmaların 13'üne 11'de başladı.

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