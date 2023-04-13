Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı, Novara'dan rövanşı farklı aldı. İtalya'daki mücadeleyi 3-2 kaybeden turuncu-beyazlılar, İstanbul'da rakibine set vermedi, 20 Mayıs'ta Torino'da oynanacak Süper finale ilk çıkan takım olmayı başardı.Maçın ardından herkesi sarsan trajik bir ölüm yaşandı. Novara takımında forma giyen Julia Ituma yaşamını yitirdi. 2004 doğumlu İtalyan voleybolcu, Eczacıbaşı maçının ardından kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.Ölümün ardından soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili ihmal ya da şüpheli olup olmadığını araştırıyor.Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.Ekiplerin çalışma yaptığı yerde voleybolcunun ayakkabıları dikkat çekti. Julia Ituma'nın kaldığı otelin penceresinden düştüğü tespit edildi. Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Ituma'nın ölümü İtalyan takımında şok etkisi yarattı.Ebrar Karakurt'un da otel önünde olayın şokunu yaşadığı görüldü. Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.Ebrar Karakurt'un yedeği olan İtalyan pasör çaprazı dün akşamki Eczacıbaşı maçında süre almıştı. Ituma toplamda 2 sayı kaydetmişti.Öte yandan Ituma, Club Italia'dan ayrıldıktan sonra Novara takımıyla ilk sezonunu geçiriyordu. İtalyan voleybolunun dikkat çeken adaylarından biriydi. Milano'da Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen, 192 cm boyunda, güçlü fiziğiyle geleceğin pasör çaprazlarından biri olarak dikkat çekiyordu. Genç takımla Eyof ve 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.