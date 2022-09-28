Türkiye Tırmanma Şampiyonası İstanbul'da yapılacak!

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı olan MAPFRE Sigorta Tırmanma Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenen organizasyon, Şile'de 5 bin 200 metre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilecek.



Organizasyonda, 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak teknik kontrollerden ardından 2 Ekim Pazar günü saat 13.30'da yarışın ilk çıkışının startı verilecek.



Yarış 3 çıkışın ardından, düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.





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