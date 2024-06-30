Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ve ATV Kupası yarışları bitti

Tunceli'de, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun organize ettiği Türkiye Süper Enduro Şampiyonası ve ATV Kupası yarışları sona erdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Valilik, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde kentte MotoFest organize edildi.



Dört gün süren festival programı kapsamında Örenönü Tabiat Parkı'nda Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 2. ayak ve ATV Kupası yarışları yapıldı.



Organizasyona farklı illerden katılan 40 sporcu, EPrestij, EUsta, EHobi, EVeteran ve ATV Kupası ile Süper Enduro GP sınıflarında mücadele etti.



Çevre il ve ilçelerden alana gelen çok sayıda vatandaş da organizasyonu ilgiyle izledi.



Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada, farklı şehirlerden gelen motosikletçilerin Tunceli'ye çok güzel renk kattığını söyledi.



Kentin tanıtılması için organizasyonu düzenlediklerini belirten Tekbıyıkoğlu, "Ben uzun süredir motosiklet kullanıyorum. Tunceli'den önce çalıştığım yerde de motosiklet kullanıyordum. Sanki Tunceli motosiklet için yaratılmış bir yer." dedi.



Tekbıyıkoğlu, çeşitli sebeplerden dolayı vatandaşların yıllarca kente gelmeye zorlandığına işaret etti.



Tunceli'de artık huzurun hakim olduğunu vurgulayan Tekbıyıkoğlu, "Burada güvenlik ortamı tamamen tesis edilmiş durumda. Siz motorcular, doğaseverler ve ekstrem sporseverler sayesinde buraların daha da renklenmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar da Tunceli'ye güzel bir parkur kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.



Uçar, organizasyonu yakından takip ettiğini ve yaklaşık 52 bin kişinin etkinliklere katılıp keyifli zaman geçirdiğini ifade etti.



Konuşmaların ardından gerçekleştirilen törenle yarışmacılara ödülleri verildi.



Kentte 4 gün boyunca süren festival akşam saatlerinde düzenlenecek konserin ardından sona erecek.





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