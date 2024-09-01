Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı yapıldı!

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kartepe'de yapıldı.

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Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı yapıldı!
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01 Eylül 2024 20:14
Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 3. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesini desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen yarışlara enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran ve süper enduro gp sınıflarında 42 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda süper enduro GP kategorisinde ilk 3 sırayı Mehmet Emin Musaoğlu, Kenan Kazan ve Aykut Kızıltan aldı. Enduro prestij kategorisinde Mehmet Emin Musaoğlu birinci, Aykut Kızıltan ikinci, Rafet Karakuş üçüncü oldu.

Enduro usta kategorisinde Muratcan Köse birinciliği, Emirhan Kurt ikinciliği, Maksut Bucan üçüncülüğü elde etti, enduro gençler kategorisinde ilk 3 sıra Kenan Kazan, Mustafa Resul Kurtuluş, Kadirhan Kocabaş şeklinde oluşurken, enduro hobi kategorisinde Kemal Deveci birinci, Tolga Demir ikinci, Sinan Turan üçüncü oldu.

Enduro veteran kategorisinde ise Salih Serim birinciliği, Recep Bahadır Çaktı ikinciliği, Mustafa Temiz üçüncülüğü kazandı.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

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