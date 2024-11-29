Türkiye Ragbi Federasyonu'nda branş sayısı 9'a yükseldi

Lakros, kriket ve paralimpik ragbi branşları, Türkiye Ragbi Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet göstermeye başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türkiye Ragbi Federasyonu'nda branş sayısı 9'a yükseldi
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29 Kasım 2024 20:13
Lakros, kriket ve paralimpik ragbi branşları Türkiye Ragbi Federasyonu'na bağlandı.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre lakros, kriket ve paralimpik ragbi branşları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın imzasıyla, Ragbi Federasyonu bünyesine geçti.

Nahit Şahin'in başkanlığında 2025 yıl faaliyet programlarını belirleyen Ragbi Federasyonu bünyesinde 9 branş bulunuyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu bünyesindeki branşlar:

1-Ragbi Olimpik
2-Beyzbol Olimpik
3-Softbol Olimpik
4-Flag Futbol Olimpik
5-Lakros Olimpik
6-Kriket Olimpik
7- Paralimpik Ragbi
8-Korumalı Futbol
9–Salon Beyzbolu (Beyzbol5)

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