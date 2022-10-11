Motor sporlarında 2022 Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayağı ile Yamaha ve ANLAS'ın destekleriyle düzenlenen Kadınlar Kupası'nın final ayağı, hafta sonu İzmir'de düzenlenecek.



İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilecek Türkiye Bitci Pist Şampiyonası'nın son ayak yarışlarında TMFGP, 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300 ve 125 SP'de mücadeleler yaşanacak.



İlk gün serbest ve sıralama antrenmanlarının yapılacağı organizasyonda, 16 Ekim Pazar günü Türkiye şampiyonları belli olacak.



Yamaha Motor Türkiye, ANLAS ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu iş birliğinde organize edilen R25 Kadınlar Kupası'nın son yarışı da İzmir'de yapılacak.





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