28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Türkiye - Kosova maçında hakem, baygınlık geçirdi!

Türkiye-Kosova maçının seremonisinde orta hakem Michalina Diakow kısa süreli baygınlık geçirdi.

calendar 28 Ekim 2025 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 22:31
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Türkiye - Kosova maçında hakem, baygınlık geçirdi!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçı öncesi orta hakem baygınlık geçirdi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi takımların milli marşları okundu.

Türk milli marşı okunurken maçın orta hakemi Michalina Diakow, bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, diğer hakemlerle soyunma odasına gitti.

Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
