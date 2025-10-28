Türkiye - Kosova maçında hakem, baygınlık geçirdi!

🚨 Türkiye-Kosova maçının seremonisinde orta hakem Michalina Diakow kısa süreli baygınlık geçirdi. pic.twitter.com/My8AEUWsp2



— Sporx (@sporx) October 28, 2025

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçı öncesi orta hakem baygınlık geçirdi.Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma öncesi takımların milli marşları okundu.Türk milli marşı okunurken maçın orta hakemi Michalina Diakow, bir anda yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Diakow, diğer hakemlerle soyunma odasına gitti.Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.