Türkiye karatede 2 organizasyona daha ev sahipliği yapacak

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Türkiye'de birçok uluslararası organizasyon düzenlendiğini belirterek, "Bunlar hem spordaki gücümüzle hem organizasyondaki gücümüzle oluyor. Bakanlığımız da federasyonumuza her türlü desteği veriyor." dedi.



Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası'nı takip eden Uğuz, AA muhabirine, en fazla sporcuya sahip federasyonlardan biri olduklarını söyledi.



Karate sporuna erkekler kadar kadınlarında ilgi gösterdiğini anlatan Uğuz, şöyle devam etti:



"Minik, yıldız ve ümit, genç yani 21 yaş altı sporcu sayısına baktığımızda kız sporcu sayısı ile erkek sporcu sayısı aynı. Bazen kız sporcu sayısı erkek sporcu sayısını 50-100 geçiyor. Bu da şunu gösteriyor; aileler gönül rahatlığıyla kız çocuklarını karateye yönlendiriyorlar. Karate sporunun kız çocukları için tercih edilebilir olması, karate sporunu da çok daha ileriye götürüyor."



Türkiye'nin karatedeki olimpiyat başarısına dikkati çeken Uğuz, "Hep şöyle söylüyorum, karate Türk sporunun lokomotifi. Her gittiği yarışmada, özellikle çok branşlı yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyor." ifadesini kullandı.



"2024'e çok iyi bir başlangıçla girdik"



Kentlerde düzenledikleri farklı organizasyonlarda en büyük bileşenlerinin ve çözüm ortaklarının yerel yönetimler olduğunu vurgulayan Uğuz, "Onların vermiş olduğu destekler çok önemli. Sporun kazandırdığı faydayı fark eden yerel yöneticilerimiz 'Şampiyonayı gelin ilimizde yapalım.' diye bize teklif ediyorlar." dedi.



Uğuz, federasyon olarak 2023 yılını rekor başarılarla geride bıraktıklarına işaret ederek, "Dünya şampiyonalarında alınmış en iyi dereceyi aldık. 2024'e çok iyi bir başlangıçla girdik. Karatenin en üst ligi olan Premier Lig'de, Paris'te çok iyi sonuçlar aldık." ifadesini kullandı.



Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nın 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceği bilgisini paylaşan Uğuz, şunları kaydetti:



"Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası 13 ülkeden 2 bin sporcunun mücadele ettiği bir yarışma. Tüm Balkan ülkeleri katılıyor buraya. Romanya'daydı, uluslararası ilişkilerimizi kullanarak, Türk devletinin ve federasyonumuzun gücünü kullanarak bu yarışmayı Türkiye'ye aldık. Burada tabii ne olmuş oluyor? Çok daha fazla sporcumuz katılmış, milli heyecanı yaşamış olacaklar. Bizim için de çok güzel bir tecrübe olacak. Çok uzun zamandır Türkiye'de bir Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası yapılmıyordu. Bu da camiamız tarafından mutlulukla karşılanacak."



Uğuz, yönetimleri döneminde Konya'da Ümit, Genç 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası'nın, Gaziantep'te ise Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın düzenlendiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki ay karatenin en prestijli oyunlarından birini, Karate Premier Ligi'ni Antalya'da gerçekleştireceğiz. Dünyada sıralamada en iyi derecede olan sporcuların katılabildiği, adete kota alarak katılabildiği bir yarışma. Bunlar hem spordaki gücümüzle hem organizasyondaki gücümüzle oluyor. Bakanlığımız da federasyonumuza her türlü desteği veriyor."