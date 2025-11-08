Türk satranççılardan Avrupa'da tarihi başarı!

2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen organizasyonda 18, 16, 14, 12, 10, 8 yaş gruplarındaki sporcular, genel ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. 48 ülkeden 1169 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'den 93 satranç oyuncusu hamle yaptı.

Eren Elçi, 12 yaş genel kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride Ali Aras Yıldız 2'nci, Mustafa Demirkan 3'üncü, Mehmet Alper Çelebi de 4'üncü sırayı aldı.

Zeynep Ada Köken, 8 yaş kızlar kategorisinde gümüş madalya aldı. 18 yaş kadınlar kategorisinde ise Ceren Tırpan 4'üncülüğü, Elifnaz Akat 5'inciliği elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Fethi Apaydın, "Tarihimizde ilk kez Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda ilk dört dereceyi kazandık. Sene başında aldığımız kararla sporcularımızı derece alınması en zor resmi turnuvalar, Avrupa ve dünya yaş grupları şampiyonalarına göndermeye karar vermiştik. Kendilerine güvenmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Altyapıya yatırımlarımız devam edecek. Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.