08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
1-1DA
08 Kasım
Girona-Alaves
16:00
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
17:00
08 Kasım
Como-Cagliari
17:00
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
17:00
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
0-08'
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
16:00
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Türk satranççılardan Avrupa'da tarihi başarı!

Karadağ'da düzenlenen 2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

2025 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.
 
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen organizasyonda 18, 16, 14, 12, 10, 8 yaş gruplarındaki sporcular, genel ve kadınlar kategorilerinde mücadele etti. 48 ülkeden 1169 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye'den 93 satranç oyuncusu hamle yaptı.
 
Eren Elçi, 12 yaş genel kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kategoride Ali Aras Yıldız 2'nci, Mustafa Demirkan 3'üncü, Mehmet Alper Çelebi de 4'üncü sırayı aldı.
 
Zeynep Ada Köken, 8 yaş kızlar kategorisinde gümüş madalya aldı. 18 yaş kadınlar kategorisinde ise Ceren Tırpan 4'üncülüğü, Elifnaz Akat 5'inciliği elde etti.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Fethi Apaydın, "Tarihimizde ilk kez Avrupa Yaş Grupları Şampiyonası'nda ilk dört dereceyi kazandık. Sene başında aldığımız kararla sporcularımızı derece alınması en zor resmi turnuvalar, Avrupa ve dünya yaş grupları şampiyonalarına göndermeye karar vermiştik. Kendilerine güvenmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Altyapıya yatırımlarımız devam edecek. Çocuklarımızla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.
 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 12 5 4 3 16 19 19
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Rizespor 12 3 5 4 13 15 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
