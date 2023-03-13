Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti

Aksaray'da pazar günü izlemeye gittiği futbol maçında tribünde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Muhammet Eren Yılmaz (16), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Tribünde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Muhammed hayatını kaybetti
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13 Mart 2023 14:31
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 49 puanla ikinci sırada bulunan 68 Aksaray Belediyespor, dün sahasında Çankaya FK ile karşılaştı ve rakibini 4-2 mağlup etti.

Taraftar maçın başında depremzede çocuklara gönderilmesi için sahaya top ve bebek attı. Bu sırada ağabeyi Sinan Yılmaz ile maçı izlemek için giden Muhammet Eren Yılmaz, tribünde aniden fenalaştı.

Hazırda bekleyen ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Eren Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Muhammet Eren Yılmaz, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

Muhammet Eren Yılmaz'ın, cenazesinin öğle namazı sonrası Somuncu Baba Camii'nde kılınacak namazın ardından Evrah Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.  



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