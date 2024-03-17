Trendyol 3. Lig'de 24. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları tamamlandı.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Mardin 1969-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
Tarsus İdman Yurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-2
Malatya Arguvanspor-Aliağa Futbol: 0-2
Artvin Hopaspor-Kırıkkalegücü: 3-0
Talasgücü Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 0-0
2. Grup:
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Amasyaspor: 0-0
Sapanca Gençlikspor-Pazarspor: 1-0
Efeler 09-Ergene Velimeşespor: 1-2
Kelkit Hürriyetspor-Silifke Belediyespor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-3Gen Holding Elazığspor: 1-2
3. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-5
Fatsa Belediyespor-Kuşadasıspor: 2-1
Sivas Dört Eylül-Onvo Ağrı 1970: 1-2
Osmaniyespor-Akhisarspor: 3-1
Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 3-2
Bayburt Özel İdarespor-Silivrispor: 1-0
4. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0
Balıkesirspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Bergama Sportif Faaliyetler-Güneş Holding Çankaya: 3-0
Tokat Belediye Plevnespor-Sebat Gençlikspor: 0-0
23 Elazığ FK-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0
TFF 3. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
2. Grup:
3. Grup:
Not: Sivas Dört Eylül 3 puan silme cezası almıştır.
4. Grup:
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Mardin 1969-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1
Tarsus İdman Yurdu-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-2
Malatya Arguvanspor-Aliağa Futbol: 0-2
Artvin Hopaspor-Kırıkkalegücü: 3-0
Talasgücü Belediyespor-İnegöl Kafkasspor: 0-0
2. Grup:
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Amasyaspor: 0-0
Sapanca Gençlikspor-Pazarspor: 1-0
Efeler 09-Ergene Velimeşespor: 1-2
Kelkit Hürriyetspor-Silifke Belediyespor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-3Gen Holding Elazığspor: 1-2
3. Grup:
Büyükçekmece Tepecikspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-5
Fatsa Belediyespor-Kuşadasıspor: 2-1
Sivas Dört Eylül-Onvo Ağrı 1970: 1-2
Osmaniyespor-Akhisarspor: 3-1
Karaköprü Belediyespor-Belediye Kütahyaspor: 3-2
Bayburt Özel İdarespor-Silivrispor: 1-0
4. Grup:
Bursa Yıldırımspor-Siirt İl Özel İdaresi: 1-0
Balıkesirspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Bergama Sportif Faaliyetler-Güneş Holding Çankaya: 3-0
Tokat Belediye Plevnespor-Sebat Gençlikspor: 0-0
23 Elazığ FK-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Nevşehir Belediyespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0
TFF 3. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|22
|17
|4
|1
|45
|10
|35
|55
|2.ALİAĞA FK
|23
|16
|7
|0
|40
|11
|29
|55
|3.52 ORDUSPOR FK
|23
|12
|5
|6
|30
|21
|9
|41
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|23
|11
|6
|6
|28
|19
|9
|39
|5.EDİRNESPOR
|22
|10
|4
|8
|35
|22
|13
|34
|6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|23
|9
|6
|8
|33
|23
|10
|33
|7.İNEGÖL KAFKAS SK
|22
|8
|8
|6
|23
|23
|0
|32
|8.ARTVİN HOPASPOR
|22
|8
|7
|7
|29
|20
|9
|31
|9.MARDİN 1969 SPOR
|22
|9
|4
|9
|28
|24
|4
|31
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|22
|8
|4
|10
|20
|31
|-11
|28
|11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|23
|8
|2
|13
|24
|36
|-12
|26
|12.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|23
|4
|9
|10
|16
|34
|-18
|21
|13.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK
|22
|5
|5
|12
|13
|29
|-16
|20
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|22
|2
|4
|16
|9
|35
|-26
|10
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|22
|2
|3
|17
|15
|50
|-35
|9
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|22
|13
|7
|2
|37
|13
|24
|46
|2.TURGUTLUSPOR
|23
|13
|4
|6
|34
|24
|10
|43
|3.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|22
|11
|9
|2
|28
|16
|12
|42
|4.KARŞIYAKA
|22
|12
|3
|7
|41
|30
|11
|39
|5.EFELER 09 SPOR
|23
|11
|6
|6
|35
|29
|6
|39
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|23
|9
|4
|10
|27
|29
|-2
|31
|7.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|23
|8
|6
|9
|23
|25
|-2
|30
|8.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|22
|8
|4
|10
|25
|29
|-4
|28
|9.KEMERKENT BULVARSPOR
|22
|6
|8
|8
|18
|20
|-2
|26
|10.PAZARSPOR
|23
|7
|5
|11
|21
|25
|-4
|26
|11.ERGENE VELİMEŞESPOR
|22
|7
|4
|11
|24
|31
|-7
|25
|12.AMASYASPOR FK
|23
|6
|6
|11
|18
|28
|-10
|24
|13.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|22
|7
|3
|12
|17
|30
|-13
|24
|14.HACETTEPE 1945 SK
|22
|6
|4
|12
|20
|27
|-7
|22
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|22
|6
|3
|13
|26
|38
|-12
|21
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|23
|16
|6
|1
|47
|20
|27
|54
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|23
|12
|9
|2
|43
|15
|28
|45
|3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|22
|12
|4
|6
|38
|23
|15
|40
|4.KUŞADASISPOR
|23
|9
|9
|5
|28
|24
|4
|36
|5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|22
|8
|9
|5
|34
|22
|12
|33
|6.SİLİVRİSPOR
|22
|8
|9
|5
|27
|21
|6
|33
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|22
|8
|8
|6
|19
|20
|-1
|32
|8.ONVO AĞRI 1970 SPOR
|22
|8
|7
|7
|28
|26
|2
|31
|9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|22
|8
|7
|7
|21
|21
|0
|31
|10.OSMANİYESPOR FK
|23
|8
|5
|10
|26
|24
|2
|29
|11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|4
|7
|12
|13
|28
|-15
|19
|12.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|23
|3
|9
|11
|13
|32
|-19
|18
|13.AKHİSARSPOR
|22
|5
|3
|14
|18
|49
|-31
|18
|14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|22
|4
|5
|13
|14
|26
|-12
|17
|15.SİVAS DÖRT EYLÜL
|22
|5
|3
|14
|17
|35
|-18
|15
4. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|22
|16
|2
|4
|47
|19
|28
|50
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|22
|13
|4
|5
|38
|21
|17
|43
|3.BURSA YILDIRIMSPOR
|22
|10
|8
|4
|36
|25
|11
|38
|4.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|23
|10
|8
|5
|32
|24
|8
|38
|5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|23
|9
|8
|6
|32
|26
|6
|35
|6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|23
|9
|8
|6
|25
|23
|2
|35
|7.ORDUSPOR 1967
|23
|9
|7
|7
|41
|25
|16
|34
|8.BALIKESİRSPOR
|23
|6
|10
|7
|21
|26
|-5
|28
|9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|23
|6
|7
|10
|30
|33
|-3
|25
|10.İDAŞ ÇATALCASPOR
|22
|5
|9
|8
|23
|28
|-5
|24
|11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR
|22
|5
|8
|9
|16
|23
|-7
|23
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|22
|6
|5
|11
|13
|23
|-10
|23
|13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|22
|4
|9
|9
|20
|34
|-14
|21
|14.23 ELAZIĞ FK
|22
|5
|5
|12
|20
|37
|-17
|20
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|22
|4
|4
|14
|21
|48
|-27
|16
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