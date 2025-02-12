Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın programı
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12 Şubat 2025 23:04
Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklama göre, program şöyle:

21 Şubat Cuma:

20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (11 Nisan)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)

19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)


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