Trabzonspor'un Marcone teklifine ret!

Trabzonspor'un Boca Juniors'tan Ivan Marcone için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi reddedildi. Arjantin ekibi bonservis talep ediyor.

, Fotoğraf; Instagram
Trabzonspor'un Marcone teklifine ret!
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29 Ağustos 2020 01:42
Boca Juniors'ın ön liberosu Ivan Marcone transferi için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'un Arjantin ekibi tarafından reddedildiği belirtildi.

TyCSports'un haberine göre Trabzonspor ile İspanyol ekibi Elche'nin Marcone için teklifte bulunduğu ve satın alma opsiyonlu teklifinin kabul edilmediği belirtildi. Haberde Boca Juniors'un transferin tamamlanması için bonservis bedeli talep ettiği ve bu sebeple görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

Boca Juniors forması giyen Marcone'de geçtiğimiz günlerde koronavirüs tespit edilmesi üzerine görüşmelerin durduğu ortaya çıkmıştı.

30 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Boca Juniors ile 16 resmi maça çıktı.

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