Trabzonspor'un Bondarenko sevdası bitmiyor!

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, kaliteli bir forvet, hızlı bir sol kanat, orta sahanın merkezinde A kalite 2 oyuncu, net bir stoper ve sol bek istiyor.
47 yaşındaki hocanın istediği isimlerden birisi de yine Ukrayna'dan: Artem Bondarenko. Yaz döneminde stoper Batagov ile başlayan Ukraynalı futbolcu avı, ara dönemde forvet Sikan ve sağ kanat Zubkov ile devam etmişti. Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim; Sikan ve Zubkov için Shakhtar'a 12 milyon euro ödedi. Karadeniz devi, ara dönemde yine Shakhtar Donetsk kulübüne 24 yaşındaki 10 numara için 7 milyon euro önermişti.
Ukrayna ekibi, Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Shakhtar'ın hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının ayrılmasına karşı çıkması, görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına, Bondarenko için yeniden harekete geçti. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro. Ukrayna basını, Karadeniz devinin 1.87 boyundaki futbolcu için Shakhtar Donetsk kulübüne yeniden teklif yaptığını duyurdu. Bu sezon Ukrayna Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 12 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı.
7 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ
Yönetim ara dönemde 4 oyuncu kadrosuna katmış ancak transfer etmeyi çok istediği Artem Bondarenko'yu ise Türkiye'ye getirememişti. 24 yaşındaki 10 numara için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 7 milyon euro'yu öneren bordo mavili yönetim, Donetsk'in 12 milyon euro'da diretmesi nedeniyle geri adım atmıştı.
TEKNİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Artem Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. 1.87 boyundaki futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giyerek 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İKİ YÖNLÜ BİR İSİM
Artem Bondarenko hem hücum hem orta saha organizasyonu konusunda ciddi katkı sağlayabilecek bir isim. Trabzonspor orta sahasını derinleştirmek ve oyun temposunu yükseltmek istiyorsa, bu transfer takıma önemli bir ivme kazandırabilir.
47 yaşındaki hocanın istediği isimlerden birisi de yine Ukrayna'dan: Artem Bondarenko. Yaz döneminde stoper Batagov ile başlayan Ukraynalı futbolcu avı, ara dönemde forvet Sikan ve sağ kanat Zubkov ile devam etmişti. Zorya Luhansk'tan Batagov'u 1.8 milyon euro'ya kadrosuna katan yönetim; Sikan ve Zubkov için Shakhtar'a 12 milyon euro ödedi. Karadeniz devi, ara dönemde yine Shakhtar Donetsk kulübüne 24 yaşındaki 10 numara için 7 milyon euro önermişti.
Ukrayna ekibi, Bondarenko'nun yerini dolduramayacağı için 12 milyon euro'nun altına düşmemişti. Ayrıca Shakhtar'ın hocasının, Sikan ve Zubkov'un ardından bir başka yıldızının ayrılmasına karşı çıkması, görüşmeleri tıkamıştı. Fırtına, Bondarenko için yeniden harekete geçti. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek yıldızın market değeri 10 milyon euro. Ukrayna basını, Karadeniz devinin 1.87 boyundaki futbolcu için Shakhtar Donetsk kulübüne yeniden teklif yaptığını duyurdu. Bu sezon Ukrayna Premier Lig'de çıktığı 28 maçta 12 kez fileleri sarsan 24 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı.
7 MİLYON EURO ÖNERİLMİŞTİ
Yönetim ara dönemde 4 oyuncu kadrosuna katmış ancak transfer etmeyi çok istediği Artem Bondarenko'yu ise Türkiye'ye getirememişti. 24 yaşındaki 10 numara için kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 7 milyon euro'yu öneren bordo mavili yönetim, Donetsk'in 12 milyon euro'da diretmesi nedeniyle geri adım atmıştı.
TEKNİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR
Güçlü fiziği ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Artem Bondarenko, Shakhtar altyapısından yetişerek A takıma kadar yükseldi. 1.87 boyundaki futbolcu, bu sezon 33 maçta forma giyerek 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Asıl mevkisi 10 numara olan Ukraynalı oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İKİ YÖNLÜ BİR İSİM
Artem Bondarenko hem hücum hem orta saha organizasyonu konusunda ciddi katkı sağlayabilecek bir isim. Trabzonspor orta sahasını derinleştirmek ve oyun temposunu yükseltmek istiyorsa, bu transfer takıma önemli bir ivme kazandırabilir.
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