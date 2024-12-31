Trabzonspor'dan yeni yıl mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Şenol Güneş, 2025 yılı öncesinde Trabzonspor camiasına seslendiği bir yeni yıl mesajı paylaştı.
İşte Ertuğrul Doğan'ın yeni yıl mesajı;
"Değerli Trabzonsporlular,
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz.
Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonsporumuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır. Bu yolculukta sizlerin coşkusu, inancı ve desteği en büyük motivasyon kaynağımızdır.
Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız.
Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."
İşte Şenol Güneş'in yeni yıl mesajı;
"2025 yılının, tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.
Sağlık, huzur ve mutluluk, yaşamın en kıymetli değerleridir. Bu değerlerin, her bir insanın hayatına dokunduğu bir yıl olması en büyük dileğimdir. Trabzonspor ailemizin tüm üyelerine, tüm futbolseverlere en içten dileklerimi sunuyorum.
Yeni bir yıl, yeni başlangıçların ve umutların yeşerdiği bir dönemdir. 2025'in, daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum."
İşte Ertuğrul Doğan'ın yeni yıl mesajı;
"Değerli Trabzonsporlular,
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de büyük bir azim ve kararlılıkla başarıya ulaşacak, her zorluğu aşacak güce sahibiz.
Birlikte geliştirdiğimiz bu dayanışma ve inanç, Trabzonsporumuzu hak ettiği zirveye taşıyacaktır. Bu yolculukta sizlerin coşkusu, inancı ve desteği en büyük motivasyon kaynağımızdır.
Yeni yılda, birlikte daha güçlü, daha kararlı ve daha azimli şekilde adımlarımızı atacağız.
Bu büyük ailenin her bir ferdine sonsuz teşekkürler. 2025, sağlık, başarı, barış ve mutluluk dolu olsun. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum."
İşte Şenol Güneş'in yeni yıl mesajı;
"2025 yılının, tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.
Sağlık, huzur ve mutluluk, yaşamın en kıymetli değerleridir. Bu değerlerin, her bir insanın hayatına dokunduğu bir yıl olması en büyük dileğimdir. Trabzonspor ailemizin tüm üyelerine, tüm futbolseverlere en içten dileklerimi sunuyorum.
Yeni bir yıl, yeni başlangıçların ve umutların yeşerdiği bir dönemdir. 2025'in, daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum."