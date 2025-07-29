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Trabzonspor'dan El Shaarawy hamlesi

Trabzonspor, Roma ile yol ayrımında olan ünlü İtalyan sol kanat El Shaarawy'yi mercek altına aldı

calendar 29 Temmuz 2025 10:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'dan El Shaarawy hamlesi
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Trabzonspor, iki orta saha, bir sol kanat ve bir stoper için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin sol kanat için gündemindeki oyunculardan biri, Roma ile sözleşmesinin son yılına giren Mısır asıllı İtalyan oyuncu El Shaarawy...

Başkent ekibinden yıllık 1.5 milyon Euro alan 32 yaşındaki oyuncu, menajerlerin önerisi ile Trabzonspor'un değerlendirmesine girdi.

Geçen sezon Serie A'da 31 maça çıkıp 3 gol, 5 asistle oynayan deneyimli futbolcu, kariyerinde Genoa, Milan, Monaco, Roma ve Shenhua gibi kulüplerde forma giydi.

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