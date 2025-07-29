Trabzonspor, iki orta saha, bir sol kanat ve bir stoper için çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililerin sol kanat için gündemindeki oyunculardan biri, Roma ile sözleşmesinin son yılına giren Mısır asıllı İtalyan oyuncu El Shaarawy...
Başkent ekibinden yıllık 1.5 milyon Euro alan 32 yaşındaki oyuncu, menajerlerin önerisi ile Trabzonspor'un değerlendirmesine girdi.
Geçen sezon Serie A'da 31 maça çıkıp 3 gol, 5 asistle oynayan deneyimli futbolcu, kariyerinde Genoa, Milan, Monaco, Roma ve Shenhua gibi kulüplerde forma giydi.
Başkent ekibinden yıllık 1.5 milyon Euro alan 32 yaşındaki oyuncu, menajerlerin önerisi ile Trabzonspor'un değerlendirmesine girdi.
Geçen sezon Serie A'da 31 maça çıkıp 3 gol, 5 asistle oynayan deneyimli futbolcu, kariyerinde Genoa, Milan, Monaco, Roma ve Shenhua gibi kulüplerde forma giydi.