Trabzonspor'dan Cham'a 3 talip

Trabzonspor'un geçen sezon başında 4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Flavius Daniliuc Cham, Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
24 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu, bordo-mavili formayla geride kalan sezonda 37 resmi maçta 6 gol, 12 asist kaydederek dikkat çeken bir performans sergiledi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ve Nantes ile Yunanistan temsilcisi AEK Atina, Cham'ı transfer listesine aldı. Bu kulüpler arasında özellikle AEK Atina'nın transferde daha ısrarcı olduğu ifade ediliyor.
Trabzonspor cephesinin ise oyuncunun gelişiminden memnun olduğu ve Cham için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.
24 yaşındaki Avusturyalı orta saha oyuncusu, bordo-mavili formayla geride kalan sezonda 37 resmi maçta 6 gol, 12 asist kaydederek dikkat çeken bir performans sergiledi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes ve Nantes ile Yunanistan temsilcisi AEK Atina, Cham'ı transfer listesine aldı. Bu kulüpler arasında özellikle AEK Atina'nın transferde daha ısrarcı olduğu ifade ediliyor.
Trabzonspor cephesinin ise oyuncunun gelişiminden memnun olduğu ve Cham için gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.
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