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Trabzonspor'da Timo Werner için transfer hamlesi!

Leipzig, Alman yıldız için 4 milyon Euro isterken asıl sorun olarak Werner'in 7 milyon Euro'luk maaşı öne çıkıyor.

calendar 10 Haziran 2025 09:38 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 09:43
Haber: Sabah
Trabzonspor'da Timo Werner için transfer hamlesi!
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Transfer çalışmalarına daha sezon bitmeden start veren Trabzonspor'da, direkt hedefe yönelik net isimler üzerinden ilerleniyor. Forvet, sol kanat ve 2 orta sahanın yanı sıra stoper de bakılıyor. Hücumdaki adaylardan birisi Timo Werner... Leipzig'in geçen sezonun kış döneminde Tottenham'a kiraladığı fakat İngiliz devinde beklentilerin çok altında kalan 29 yaşındaki hücumcu, toplamda 27 maçta sadece 946 dakika süre alabilmişti. 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Werner, Leipzig'e geri döndü. Fakat bir senelik yıllık daha sözleşmesinin olduğu takımda düşünülmüyor. Bonservis bedeli olarak da 4 milyon euro'luk bir ücret isteniyor.

TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ

İleri üçlünün her bölgesinde görev yapan fakat esas yeri sol kanat olan Timo Werner'i teknik direktör Fatih Tekke istiyor. 2016-2020 arası Leipzig'de zirve dönemini yaşayan Alman futbolcu, sonrasında 53 milyon euro bonservisle Chelsea'ye transfer olmuştu. 2 sezonluk İngiltere macerasının ardından 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e geri dönen Werner, son 2 yılda ise performans olarak ciddi düşüş yaşamaya başladı. Bordo mavililer, futbolcunun Trabzonspor'da yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor.

Yıllık 7 milyon euro alan Werner ile maaş pazarlığı yapılıyor. Maaşında indirim yaparsa bu transferin olma ihtimali yüksek.


İNGİLTERE'DE DÜŞÜŞ YAŞADI

Werner, 2024-2025 sezonunda Tottenham Hotspur'da kiralık forma giydi. Ancak 18 Premier Lig maçında gol atamaması ve teknik direktör Ange Postecoglou tarafından düşük performansı nedeniyle eleştirilmesi, onun kariyerinde olumsuz bir dönemi işaret etmektedir. Sonuç olarak, Tottenham, Werner'i kalıcı olarak kadrosuna katma kararı almadı ve Werner, 31 Mayıs 2025 itibarıyla RB Leipzig takımına geri döndü.

HIZ VE PATLAYICILIK

Werner'in en dikkat çekici özelliği çok yüksek sprint hızı ve ilk adım patlayıcılığıdır. Açık alan bulduğu anlarda savunma arkasına koşularla büyük tehdit oluşturur. Bundesliga döneminde saatte 35 km'yi aşan hızlara ulaşmıştır.

POZİSYON ALMA VE KOŞULAR

Savunma arkasına koşular konusunda uzmanlaşmış bir oyuncudur. Kanat forvet ve santrfor arasında geçişken oynayabilir. Topu almadan önce alan bulmaya yönelik zekice koşular yapar.

BİTİRİCİLİK

Formda olduğu dönemlerde oldukça iyi bir bitiricidir. Özellikle sol ayağıyla çapraz vuruşlarda etkili. Ancak son yıllarda öz güven ve son vuruş kalitesinde düşüş gözlemlenmiştir.


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