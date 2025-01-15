Trabzonspor'da sözleşme fesih!

Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da sözleşme fesih!
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15 Ocak 2025 15:47
Son güncelleme 15 Ocak 2025 15:51
Trabzonspor, Enis Bardhi'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Enis Bardhi arasındaki 11.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

BU SEZON PERFORMANSI

29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'da bu sezon yalnızca 13 maçta forma giydi ve 1 asistle düşük bir performans sergiledi.

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