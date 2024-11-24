Trabzonspor'da sakatlık: Okay Yokuşlu

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor'da sakatlık: Okay Yokuşlu
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24 Kasım 2024 18:23
Trabzonspor, Okay Yokuşlu'nun sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli Takım dönüşünde sağ dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Okay Yokuşlu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." denildi.

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