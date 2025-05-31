Trabzonspor'da Görkem an meselesi

Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo mavililer, Hatayspor ile başarılı bir sezon geçiren Görkem Sağlam'ı istiyor.
Trabzonspor'a gelmek için her şartı kabul eden 27 yaşındaki merkez orta sahanın kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Trabzonspor temsilcileri, Hatay ile görüşmelerini sürdürüyor. Görkem, dün X hesabından, "İyi şeyleri her zaman beklemeye değer" paylaşımı ile işin bitmesini beklediğini ima etti.
10 numara ve ön liberoda da görev yapabilen 1.78 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 1.1 milyon euro.
Trabzonspor'a gelmek için her şartı kabul eden 27 yaşındaki merkez orta sahanın kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Trabzonspor temsilcileri, Hatay ile görüşmelerini sürdürüyor. Görkem, dün X hesabından, "İyi şeyleri her zaman beklemeye değer" paylaşımı ile işin bitmesini beklediğini ima etti.
10 numara ve ön liberoda da görev yapabilen 1.78 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 1.1 milyon euro.